Цены на нефть продолжили падение из-за локдаунов по всему миру

Цены на нефть в пятницу, 19 марта, снижаются шестой день подряд, упав почти на 9% за неделю. Новая волна COVID-19, особенно в Европе, спровоцировала новые локдауны и ослабила надежды на скорое восстановление экономики.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Нефть марки Brent подешевела на 0,16%, до 63,18 долларов за баррель. Нефть WTI (США) подешевела на 0,07% до 59,96 долларов за баррель.
Рынок по-прежнему все больше обеспокоен перспективами спроса на топливо на фоне роста числа случаев коронавируса, новых ограничений и замедления развертывания вакцинации в некоторых странах, говорят аналитики.
Обеспокоенность безопасностью побочных эффектов вакцины AstraZeneca заставила несколько европейских стран прекратить вакцинацию. Хотя Германия, Франция и другие страны объявили о возобновлении вакцинации после того, как регулирующие органы объявили вакцину AstraZeneca безопасной, остановка программы усложнила преодоление сопротивления вакцинам среди части населения.
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