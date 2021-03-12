Sony показала новый контроллер для виртуальной реальности на PlayStation 5

Sony показала новые VR-контроллеры для PlayStation 5, которые будут играть решающую роль в предоставлении геймерам опыта виртуальной реальности, над созданием которой сейчас работают в корпорации.
Об этом говорится в официальном блоге PlayStation.
«Наш новый контроллер виртуальной реальности отражает нашу миссию по достижению более глубокого ощущения присутствия и усиленного ощущения погружения в опыт виртуальной реальности. Он будет основан на нововведениях, которые мы представили с беспроводным контроллером DualSense, изменившим „ощущения“ от игр на PS5 и открывший новые способы задействования прикосновения. Теперь мы привносим это новшество в игры виртуальной реальности», — отмечается в записи.
В компании говорят, что одна из ключевых особенностей дизайна устройства — «свобода». Контроллеры можно держать разными способами, и они подходят для рук любых размеров. Среди ключевых особенностей отмечаются: адаптивные курки (как у DualSense, где работает сопротивление в играх), обратная отдача, распознавание прикосновений пальцев, отслеживание VR-шлемов с помощью специального кольца на самом устройстве. Из элементов управления на левом контроллере будут: аналоговый стик, треугольник, квадрат, кнопка захвата (L1), курок (L2) и кнопка «Create» (для создания скриншотов и роликов).
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