На мировом рынке начало дорожать масло — СМИ

Масло на мировом рынке начало стремительно дорожать. За каких-то две недели продукт вырос в цене на 8-13%.

В течение последних двух недель на мировом рынке наблюдается подорожание масла. В Океании товар подорожал на 13%, в ЕС – на 8%.

Экспортные цены на масло тоже растут, но не такими темпами, как на мировом рынке. На рынках постсоветских стран за 82% продукт платить более 4700 долларов/тонна пока не спешат. Масло 72% импортеры зачастую оценивают не дороже 4200 долларов/тонна.

Также сообщается, что рост цены на масло еще будет наблюдаться в течение определенного времени, но в апреле прогнозируют удешевление продукта.