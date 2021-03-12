Капитализация Bitcoin выросла до $1,101 трлн

В четверг с утра курс Bitcoin практически приблизился к отметке $60 000: за сутки капитализация криптовалюты выросла до $1,101 трлн.
За ночь стоимость Bitcoin выросла более чем на $4000. По состоянию на 15:15 четверга первая криптовалюта торговалась на уровне $58 042 за монету.
Эксперты отмечают, что нынешний рост стоимости первой криптовалюты связан с заявлением главы ФРС США о намерении сохранить ключевую ставку на рекордно низком уровне до 2023 года, а также ожидают дальнейшего роста Bitcoin, который 13 марта обновил исторический максимум в $61 800.
В OKCoin говорят, что криптовалюты становятся все более привлекательными на фоне роста интереса инвесторов к рисковым активам.
Нынешнему росту курса ВТС способствует и решение инвестбанка Morgan Stanley позволить клиентам с активами $2 млн+ вкладывать средства в Bitcoin-фонды. Для инвестиционных фирм требуемый минимум активов – $5 млн.
В то же время, аналитики Bank оf America назвали ключевым аргументом в пользу Bitcoin рост его стоимости, опустив при этом такие факторы и свойства, как защита от инфляции, диверсификация или стабильная доходность.
По мнению экспертов, первая криптовалюта не привязана к инфляции и остается исключительно нестабильным активом, предложение которого искусственно ограничено, а концентрация довольно велика (95% монет сосредоточено на 2,4% счетов). Также, добавляют в BоfA, доходность ВТС чувствительна к росту спроса на американскую валюту плюс Bitcoin ограничен сложной системой расчета.
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