Уровень безработицы в Украине вырос почти до 10% – Центр Разумкова

Из-за пандемии коронавируса в Украине вырос уровень безработицы – с 8,5% до 9,9%. Кроме этого, за период карантина произошло падение реальных доходов украинцев.

Об этом говорится в ежегодном отчете Центра Разумкова «Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы».

«Коронакризис усугубил проблему занятости. Уровень безработицы вырос с 8,5% до 9,9%. Численность безработного населения составляла 1,6 млн. лиц. В частности, 17% рабочей силы на пике карантина пребывали в состоянии скрытой безработицы – занятость этих людей была уменьшена или они находились в неоплачиваемом отпуске», – отмечают эксперты.

Читайте также: Официальная безработица в Украине за год увеличилось на треть

Также карантин выходного дня, который действовал в Украине в ноябре, спровоцировал второй пик роста безработицы — было зарегистрировано 361 тыс. безработных, а по состоянию на начало декабря 2020 года – 420 тыс.

Конкуренция на рынке труда. В среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендовало шесть безработных (на 1 ноября 2019 года – три человека). По состоянию на 1 ноября 2020 года количество вакансий, заявленных работодателями, составило 68 тыс. единиц, что на 34% меньше, чем на соответствующую дату предыдущего года

Отмечается, что и реальные доходы граждан по итогам І полугодия 2020 года сократились на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Эксперты отмечают, что это стало первым падением реальных доходов за период с 2016 года. Основными причинами этого стали снижение деловой активности, заработной платы и рост безработицы.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров усовершенствовал механизмы предоставления услуг населению Государственной службой занятости во время карантина. Какие изменения предусмотрены – читайте по ссылке.

Средний размер пособия по безработице в Украине в ноябре 2020 года составил 3580 гривен.