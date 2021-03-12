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«Липовые» справки с тестом на COVID-19: в Киеве разоблачили частную лабораторию (фото)

«Липовые» справки с тестом на COVID-19: в Киеве разоблачили частную лабораторию (фото)

Преступную схему раскрыли оперативники управления стратегических расследований в Киеве совместно со следователями столичной полиции.

Об этом сообщают в Нацполиции.

Установлено, что к организации схемы причастны работники частной лаборатории и житель Киева, который занимался распространением готовых справок. Злоумышленники продавали сертификаты и справки о прохождении тестирования на COVID-19 с указанием отрицательных результатов тестов, в том числе и без фактического проведения соответствующих исследований. Выдавались сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования.

Кроме того, установлены факты фальсификации результатов анализов пациентов с отрицательного на положительный.

Стоимость одного сертификата или справки колебалась от 900 до 1800 грн в зависимости от срока исполнения.

По предварительным данным, только за период с февраля по настоящее время, участникам преступной группировки удалось продать не менее 80 фальсифицированных документов на сумму свыше 135 тыс. грн.

Вчера, 17 марта, полицейские провели санкционированные обыски в офисных помещениях лаборатории, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях. Изъяли бланки сертификатов и справок с оттисками печати лаборатории, свыше 500 тыс. грн наличных в разных валютах, «черновые» записи.

По материалам Finance.UA
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