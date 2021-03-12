Одесский хакер собрал 15 млн паролей к аккаунтам в интернет-банкинге — полиция

Правоохранители уличили 24-летнего жителя Одессы в распространении вредоносного программного обеспечения, которое позволило ему собрать базу из около 15 млн дискредитированных логинов и паролей к аккаунтам различных систем интернет-банкинга. Об этом говорится в сообщении департамента киберполиции Нацполиции.
Установлено, что одессит собственноручно разработал и распространял вредоносную программу, обеспечивавшую удаленный взлом административных панелей веб-ресурсов.
В результате фигурант получал имеющиеся в таких панелях сведения о пользователях, в частности их персональные данные, банковские реквизиты, данные для входа в интернет-банкинг, аккаунты в соцсетях и электронные почтовые ящики.
Хакер зашифровывал вредоносное программное обеспечение в документы в формате pdf и рассылал пользователям электронных почтовых сервисов. Для этого он выдавал себя за представителя службы безопасности сервисов. Свою разработку мужчина также продавал на хакерских форумах и в мессенджере.
В жилище правонарушителя полиция провела обыск, изъяв мобильные телефоны и компьютерную технику. В ходе предварительного осмотра изъятой техники киберполицейские нашли образцы вирусного программного обеспечения, около 15 млн дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, банковские реквизиты пользователей и данные об авторизации пользователей в веб-панелях.
Напомним, что ранее чешские спецслужбы экстрадировали в США двух украинских хакеров.
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