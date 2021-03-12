Шкарлет пообещал до конца года поднять зарплату учителей на 9%

К концу 2021 года должностные оклады украинских педагогов должны вырасти на 9%.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

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«В 2021 году должностные оклады педагогов увеличились на 20%. Мы еще планируем с 1 декабря поднять почти на 9%», — пообещал он на диалоговой платформе Образование Украины 2021: стратегические цели в действии.

В ходе своего выступления Шкарлет отметил, что работники сферы образования достойно справились с вызовами, которые перед ними поставила пандемия коронавируса.

Напомним, Президент Владимир Зеленский уверял, что государство будет искать механизмы и средства для повышения престижности работы учителей.

На образование и науку в 2021 году предусмотрено почти 140 млрд грн, большая часть из них — на зарплаты педагогов.

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