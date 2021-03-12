В «Слуге народа» разработали реформу, которая уберет маршрутки с улиц

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Горенюк зарегистрировал пакет законопроектов, который призван привести сектор пассажирских перевозок в соответствие с европейскими нормами.
Реформа «РУХ» предусматривает закупку транспортных услуг в системе Prozorro вместо проведения конкурсов на маршруты общественного транспорта.
Заказчик в лице местной власти будет покупать на тендере транспортную работу. Победителем станет тот перевозчик, который предложит наименьшую цену за километр транспортной работы.
К перевозчику будут выдвигать требования к качеству подвижного состава. Те перевозчики, которые захотят участвовать в конкурсе с несоответствующим транспортом, не смогут пройти даже первый этап отбора.
Город самостоятельно будет определять тариф и собирать плату с помощью единого электронного билета. Недостаток средств могут покрывать дотациями из бюджета.
Горенюк считает, что существующая система общественных перевозок не может предоставлять качественные услуги по своей природе: «Сейчас перевозчик должен не только на маршруте заработать, но и „отбить“ взятки, которые раздал за право работать. Поэтому, он стремится „выжать“ максимум из того, что есть».
Все это влияет на качество предоставления услуг, поскольку автобус «долго стоит на остановке и ждет, пока в него „набьется“ сотня пассажиров».
Задача перевозчика — качественно оказывать транспортную услугу и получать за проезженные километры деньги от муниципалитета.
С перевозчиками будут заключаться долгосрочные контракты с четкими правилами и гарантиями, касающимися условий работы. Документом будет гарантироваться право ездить по маршруту в течение всего срока действия контракта.
Согласно регламенту ЕС, долгосрочный контракт на предоставление транспортной услуги является финансовым активом. Под залог контракта можно будет привлечь финансирование в банке и инвестировать в новый подвижной состав.
В случае успешного внедрения законопроектов в Украине может исчезнуть маловместительный неинклюзивный транспорт — «Богданы», «Руты», «Атаманы». Основная предпосылка для исчезновения «маршруток» — это появление сектора общественных перевозок, осуществляемых при поддержке муниципалитетов.
«Города будут требовать транспорт с соответствующими характеристиками, оплачивать его работу и давать гарантии перевозчикам, что эти маршруты у них никто неожиданно не заберет. Система муниципальной поддержки общественного транспорта со временем вытеснит плохой транспорт. Именно так произошло в Европе по тем алгоритмам, которые сейчас внедряем и мы», — заявил нардеп.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Заробитчане должны заплатить налоги в бюджет Украины5 ч. назад - 2485 13
За первые две недели действия программы «Доступная ипотека 7%» банки подписали договоров на 7,2 млн грн10 ч. назад - 2913 9
Киев с 20 марта вводит строгий карантин7 ч. назад - 2736 8
Автофиксация: в Киеве за месяц — более 3000 нарушений проезда по полосе общественного транспортаВчера, 19:23 - 1005 6
Дома украинцев хотят отапливать смесью газа с водородом5 ч. назад - 896 5
За первые две недели действия программы «Доступная ипотека 7%» банки подписали договоров на 7,2 млн грн10 ч. назад - 2913 9
Киев с 20 марта вводит строгий карантин7 ч. назад - 2736 8
Заробитчане должны заплатить налоги в бюджет Украины5 ч. назад - 2485 13
Межбанк: ПриватБанк сбил пыл спекулянтовВчера, 18:06 - 1806
Для получения водительских прав с апреля вводят новые тесты7 ч. назад - 1268
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)4 ч. назад - 96
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 345
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1545 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2389 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 4013 3