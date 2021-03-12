В «Слуге народа» разработали реформу, которая уберет маршрутки с улиц

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Горенюк зарегистрировал пакет законопроектов, который призван привести сектор пассажирских перевозок в соответствие с европейскими нормами.

Реформа «РУХ» предусматривает закупку транспортных услуг в системе Prozorro вместо проведения конкурсов на маршруты общественного транспорта.

Заказчик в лице местной власти будет покупать на тендере транспортную работу. Победителем станет тот перевозчик, который предложит наименьшую цену за километр транспортной работы.

К перевозчику будут выдвигать требования к качеству подвижного состава. Те перевозчики, которые захотят участвовать в конкурсе с несоответствующим транспортом, не смогут пройти даже первый этап отбора.

Город самостоятельно будет определять тариф и собирать плату с помощью единого электронного билета. Недостаток средств могут покрывать дотациями из бюджета.

Горенюк считает, что существующая система общественных перевозок не может предоставлять качественные услуги по своей природе: «Сейчас перевозчик должен не только на маршруте заработать, но и „отбить“ взятки, которые раздал за право работать. Поэтому, он стремится „выжать“ максимум из того, что есть».

Все это влияет на качество предоставления услуг, поскольку автобус «долго стоит на остановке и ждет, пока в него „набьется“ сотня пассажиров».

Задача перевозчика — качественно оказывать транспортную услугу и получать за проезженные километры деньги от муниципалитета.

С перевозчиками будут заключаться долгосрочные контракты с четкими правилами и гарантиями, касающимися условий работы. Документом будет гарантироваться право ездить по маршруту в течение всего срока действия контракта.

Согласно регламенту ЕС, долгосрочный контракт на предоставление транспортной услуги является финансовым активом. Под залог контракта можно будет привлечь финансирование в банке и инвестировать в новый подвижной состав.

В случае успешного внедрения законопроектов в Украине может исчезнуть маловместительный неинклюзивный транспорт — «Богданы», «Руты», «Атаманы». Основная предпосылка для исчезновения «маршруток» — это появление сектора общественных перевозок, осуществляемых при поддержке муниципалитетов.

«Города будут требовать транспорт с соответствующими характеристиками, оплачивать его работу и давать гарантии перевозчикам, что эти маршруты у них никто неожиданно не заберет. Система муниципальной поддержки общественного транспорта со временем вытеснит плохой транспорт. Именно так произошло в Европе по тем алгоритмам, которые сейчас внедряем и мы», — заявил нардеп.