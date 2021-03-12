В Viber появилась еще одна полезная функция из Telegram

Популярный в Украине мессенджер Viber получил небольшое обновление. Кроме исправления ошибок и улучшения общей производительности, была добавлена еще одна функция, которая уже давно используется в мессенджере Telegram.
Теперь в Viber можно форматировать текст сообщения. Вы можете делать его жирным, курсивом, зачеркнутым или моноширинным.
Для этого вам необходимо выделить выбранную часть текста и из появившегося меню выбрать нужный пункт. Вы также можете это сделать с помощью символов — «*» для жирного, «_» для курсива, «~» для зачеркнутого или «“» для моноширинного. Просто поставьте по одному необходимому символу из обеих частей слова или предложения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
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