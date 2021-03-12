По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (48,889 млн грн и 57,154 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (66 и 48), максимальный курс продажи доллара 27,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,70-27,71 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 114 активных заявок по доллару на сумму 106,043 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8500 – 7 777
27,8000 – 2 222
27,6800 – 21 000
27,6800 – 37 000
27,6800 – 57 777
27,6800 – 30 000
27,6800 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,6700 – 20 000
27,6900 – 15 000
27,6900 – 60 000
27,6900 – 15 000
27,6900 – 15 000
27,6900 – 24 999
27,7000 – 50 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,7116 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,6660 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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