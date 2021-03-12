Мир вступил в завершающую фазу экономического кризиса — Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 6,1%. В декабре прошлого года агентство ожидало роста на 5,3%.

Об этом говорится в выпуске Global Economic Outlook (GEO) агентства за март 2021 года.

«Пандемия еще не закончилась, но, похоже, мы вступили в завершающую фазу экономического кризиса», — сказал Брайан Коултон, главный экономист Fitch.

По оценкам агентства, мировая экономика в 2020 году сократилась на 3,4%. Ожидается, что в 2021 году мировой ВВП вырастет на 2,5% по сравнению с 2019 годом, предшествовавшим пандемии.

Основным фактором пересмотра глобального прогноза стал недавно принятый в США пакет финансовых стимулов, намного превышает ожидания. Сумма 1,9 триллиона долларов составляет более 2,5% мирового ВВП. Фискальная поддержка оказала мощное смягчающее воздействие в 2020 году, отмечают в агентстве.

Сейчас Fitch прогнозирует рост ВВП США на уровне 6,2% в 2021 году (пересмотрен с 4,5%), Китая — на уровне 8,4% (с 8,0%) и еврозоны — на уровне 4,7% (без изменений). Рост в развивающихся странах, без учета Китая, прогнозируется на уровне 6,0% (по сравнению с 5,0%).

Дальнейшее смягчение налогово-бюджетной политики было также объявлено в Великобритании, Италии, Японии, Германии и Индии, в то время как Фонд восстановления ЕС (NGEU) должен существенно ускорить рост еврозоны в 2022 году, считают аналитики Fitch.

Введение вакцины набирает обороты, особенно в Великобритании и США. Еврозона стартовала медленнее, но программа должна ускориться во 2 квартале. «Разумно предположить, что к середине года кризис в области здравоохранения ослабнет, что позволит начать возобновление социальных контактов. Но задержки или проблемы с иммунизацией остаются основным риском ухудшения прогноза», — отмечают в агентстве.