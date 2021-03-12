В законопроектах о еврономерах концепцию растаможки не изменят - Гетманцев

Концепция условий льготного растаможивания автомобилей на еврономерах при подготовке соответствующих законопроектов ко второму чтению меняться не будет.

Об этом говорится в комментарии председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

«Законопроекты о „евробляхах“ (№ 4643-д и № 4644-д) готовятся ко второму чтению в комитете. Принятие этих документов важно, чтобы поставить точку в этой проблеме и окончательно решить этот вопрос. Концепция, которая была прописана в принятом за основу законе, остается. Мы не будем никоим образом смягчать условия и не будем делать более жесткими», — отметил парламентарий.

По его словам, это будет последний шанс для владельцев автомобилей на еврономерах, завезенных до 1 января 2021, их растаможить по льготной ставке.

«Больше такого не будет уже. После этого мы будем достаточно жестко штрафовать за использование таких автомобилей», — сказал Гетманцев.

В четверг утром владельцы автомобилей с ерономерами проводят акцию возле парламента, требуя принятия соответствующих законопроектов.