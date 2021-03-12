В законопроектах о еврономерах концепцию растаможки не изменят - Гетманцев

Концепция условий льготного растаможивания автомобилей на еврономерах при подготовке соответствующих законопроектов ко второму чтению меняться не будет.
Об этом говорится в комментарии председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.
«Законопроекты о „евробляхах“ (№ 4643-д и № 4644-д) готовятся ко второму чтению в комитете. Принятие этих документов важно, чтобы поставить точку в этой проблеме и окончательно решить этот вопрос. Концепция, которая была прописана в принятом за основу законе, остается. Мы не будем никоим образом смягчать условия и не будем делать более жесткими», — отметил парламентарий.
По его словам, это будет последний шанс для владельцев автомобилей на еврономерах, завезенных до 1 января 2021, их растаможить по льготной ставке.
«Больше такого не будет уже. После этого мы будем достаточно жестко штрафовать за использование таких автомобилей», — сказал Гетманцев.
В четверг утром владельцы автомобилей с ерономерами проводят акцию возле парламента, требуя принятия соответствующих законопроектов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За первые две недели действия программы «Доступная ипотека 7%» банки подписали договоров на 7,2 млн грн6 ч. назад - 2532 8
Киев с 20 марта вводит строгий карантин3 ч. назад - 2121 7
Автофиксация: в Киеве за месяц — более 3000 нарушений проезда по полосе общественного транспортаВчера, 19:23 - 897 6
Заробитчане должны заплатить налоги в бюджет УкраиныОколо часа назад - 1197 3
Дома украинцев хотят отапливать смесью газа с водородом2 ч. назад - 485 3
Как отличить монету, которую можно продать за несколько тысяч (фото)Вчера, 17:43 - 13361 1
За первые две недели действия программы «Доступная ипотека 7%» банки подписали договоров на 7,2 млн грн6 ч. назад - 2532 8
Киев с 20 марта вводит строгий карантин3 ч. назад - 2121 7
Межбанк: ПриватБанк сбил пыл спекулянтовВчера, 18:06 - 1740
Если локдаун: ФЛПы будут сопротивляться до последнегоВчера, 20:04 - 1217
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)Около часа назад - 30
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 341
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1537 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2376 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3992 3