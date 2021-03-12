Степанов рассказал, введут ли в Украине общенациональный локдаун

По словам главы Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова, на территории страны пока не будут введены жесткие ограничения из-за вспышки коронавирусного заболевания. Однако граждане должны строго придерживаться требований, которые предусматривает карантин.
Об этом министр сказал в эфире ТСН.
«Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимание именно на карантин, действующий на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до» красного «уровня. Если область перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения «, — сказал Максим Степанов, отметив, что вспышка заболевания продлится до конца следующего месяца.
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