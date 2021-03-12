«Укрзализныця» запустит около 30 новых летних маршрутов

Укрзализныця планирует назначить не менее 30 поездов в самых популярных направлениях. Сейчас идет активная работа по подготовке подвижного состава, инфраструктуры, предпринимаются организационные меры для обеспечения украинцев железнодорожными перевозками летом.

Об этом сообщил и.о. члена правления, директор филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

«Учитывая реалии сегодняшнего дня, мы ожидаем увеличения количества внутренних туристов и активно готовимся. Конечно, карантинные ограничения вносят свои коррективы, но мы научились оперативно на них реагировать и заверяем, что строгое соблюдение карантинных мер делает поезда более безопасным транспортом для пассажиров», – подчеркнул Александр Перцовский.

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Также руководитель пассажирского направления Укрзализныци рассказал об основных направлениях курсирования летних поездов.

«Стараемся сделать максимально удобные маршруты, чтобы пассажиры из разных регионов Украины без пересадок добирались до курортных мест. Например, в Азовском направлении будет курсировать удобный ночной поезд Киев – Бердянск, а из Львова поездом можно будет добраться до Новоалексеевки и Бердянска, из Лисичанска, Харькова – в Одессу», – отметил он.

Также одной из программ Укрзализныци по улучшению пассажирского сообщения является создание удобных маршрутов между городами-миллионниками.

Перспективным направлением Александр Перцовский назвал введение прямого сообщения между Харьковом и Днепром, Кривым Рогом и Одессой.

«Крупные промышленные и культурные центры наконец-то получат удобное железнодорожное сообщение, что пригодится как бизнесу, так и туристам», – отметил Александр Перцовский.

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