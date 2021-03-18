Huawei начнет взимать с производителей смартфонов плату за использование патентов 5G

Компания Huawei намерена конкурировать в сфере 5G, даже не имея возможности повсеместно продавать свои 5G-смартфоны.
Китайский технологический гигант объявил, что намерен добиваться отчислений от таких компаний, как Apple и Samsung, в обмен на использование своих патентов. Huawei считает, что может заключать лицензионные соглашения, даже несмотря на санкции в США. Компания планирует использовать такие доходы для дальнейшего инвестирования в исследования и разработки.
Во время разработки стандарта 5G компания Huawei наряду с Qualcomm и Ericsson получала патенты на необходимые технологии. Эти технологические решения необходимы для взаимодействия между различными сетями 5G.
«Huawei внесла наибольший технический вклад в стандарты 5G», — говорится в заявлении главы Huawei по правам интеллектуальной собственности Джейсона Динга.
Компания намерена взимать до $2,50 с каждого смартфона, использующего её патенты в сфере 5G. Huawei считает, что продолжающиеся санкции не повлияют на её патентный бизнес.
Патентные поступления компании приносят существенный доход компании Huawei. По оценкам Ding, Huawei заработает от $1,2 млрд до $1,3 млрд от лицензирования патентов в промежуток времени с 2019 года по 2021 год. По данным CNBC, Huawei планирует взимать меньшую плату, чем другие производители (такие как Nokia и Ericsson), за доступ к своим основным патентам стандарта 5G.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почти 70% украинцев ждут, что государство обеспечит их пенсией в старости5 ч. назад - 517 3
Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания18 ч. назад - 1860 3
4-дневная рабочая неделя на 3 года: в Испании проведут эксперимент17 ч. назад - 626 2
В Украине с 1 апреля повысят пенсии: формула и примеры перерасчета для разных категорий11 ч. назад - 1391 2
Всего 2% украинцев считают экономическую ситуацию в Украине «хорошей» - опросВчера, 20:03 - 472 2
Пандемия уже не самая большая угроза: чего боятся инвесторы16 ч. назад - 36444 1
Как изменились цены на недвижимость, и чего сейчас хотят покупатели — ответы экспертов6 ч. назад - 3427
Агентство S&P дало прогноз курса валют на 4 года13 ч. назад - 2995
ТОП-10 стран с наибольшим ростом цен на жилье14 ч. назад - 2505
Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания18 ч. назад - 1860 3
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)11 ч. назад - 60
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 692
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 467 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1706 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2766 1