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Huawei начнет взимать с производителей смартфонов плату за использование патентов 5G

Huawei начнет взимать с производителей смартфонов плату за использование патентов 5G

Компания Huawei намерена конкурировать в сфере 5G, даже не имея возможности повсеместно продавать свои 5G-смартфоны.

Китайский технологический гигант объявил, что намерен добиваться отчислений от таких компаний, как Apple и Samsung, в обмен на использование своих патентов. Huawei считает, что может заключать лицензионные соглашения, даже несмотря на санкции в США. Компания планирует использовать такие доходы для дальнейшего инвестирования в исследования и разработки.

Во время разработки стандарта 5G компания Huawei наряду с Qualcomm и Ericsson получала патенты на необходимые технологии. Эти технологические решения необходимы для взаимодействия между различными сетями 5G.

«Huawei внесла наибольший технический вклад в стандарты 5G», — говорится в заявлении главы Huawei по правам интеллектуальной собственности Джейсона Динга.

Компания намерена взимать до $2,50 с каждого смартфона, использующего её патенты в сфере 5G. Huawei считает, что продолжающиеся санкции не повлияют на её патентный бизнес.

Патентные поступления компании приносят существенный доход компании Huawei. По оценкам Ding, Huawei заработает от $1,2 млрд до $1,3 млрд от лицензирования патентов в промежуток времени с 2019 года по 2021 год. По данным CNBC, Huawei планирует взимать меньшую плату, чем другие производители (такие как Nokia и Ericsson), за доступ к своим основным патентам стандарта 5G.

По материалам ITC.ua
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