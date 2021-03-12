Нефтяной рынок вернется на докризисный уровень в 2026 году — исследование

Спрос на рынке нефти к 2026 году возрастет до 104 миллионов баррелей в сутки при условии, если действия правительств стран в климатическом векторе будут оставаться неизменными.

Об этом говорится в исследовании Международного энергетического агентства.

По базовому сценарию, спрос в 104 млн б/с превысит показатели 2019 года на 4%.

«Постепенный переход от нефти имеет важное значение для достижения климатических целей, но это потребует серьезных политических изменений со стороны правительств, а также быстрых изменений в поведении. Без этого мировой спрос на нефть будет увеличиваться ежегодно до 2026 года», — прокомментировал результаты Фатих Бироль, исполнительный директор МЭА.

Он отметил, что мировой спрос на нефть может достичь пика в ближайшее время только в случае распространенности дистанционной работы, принятия неотложных мер по стандартам энергоэффективности, увеличения продаж электромобилей и ограничения использования нефти в энергетическом секторе.

При активных климатических действиях потребление нефти может сократиться на 5,6 млн б/сутки до 2026 года, а это означало бы, что мировой спрос на нефть никогда не вернется на допандемический уровень.

Что касается предложения на рынке, то производители столкнулись с дилеммой, ведь любые инвестиции могут привести как к простою мощностей в будущем, так и их нехватке. Согласно отчету Агентства, к 2026 году мощность мировой добычи нефти увеличится на 5 мб/сутки. «Вместе с тем, исторический обвал спроса привел к резерву производственных мощностей в рекордные 9 мб/сутки, которые в ближайшее время будут удовлетворять мировые рынки», — отмечают в МЭА.

Чтобы удовлетворить такой рост спроса на нефть по базовому сценарию из отчета МЭА, к 2026 году предложение должно соответственно возрасти до 10 мб/день.