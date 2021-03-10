Производство яиц в Украине сократилось на 16,1% — Госстат

За январь-февраль 2021 года производство яиц в Украине уменьшилось на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 2,03 млрд штук.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
За январь-февраль 2021 года в Украине было получено 2,03 млрд яиц домашней птицы (на 16,1% меньше, чем за январь-февраль 2020 года). В том числе сельскохозяйственные предприятия получили 1,24 млрд яиц (на 23,4% меньше), хозяйства населения — 783,8 млн (на 1,0% меньше).
Больше всего яиц за 2 месяца 2021 года получили в Киевской области — 522,3 млн штук (на 9,1% меньше, чем за январь-февраль 2020 года), на втором месте — Хмельницкая (122,5 млн штук, на 2,2% меньше), на третьем — Черкасская (120,3 млн штук, на 35,8% больше) области.
Наименьшие объемы производства яиц за январь-февраль 2021 года продемонстрировали Луганская (10,8 млн штук, на 5,9% больше, чем за январь-февраль 2020 года), Одесская (15,8 млн штук, на 21,8% меньше) и Волынская (16,2 млн штук, на 2,5% больше) области.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минюст хочет продать 22-25 тюрем, несмотря на провал предыдущего аукционаВчера, 14:14 - 384 7
Метро на Виноградарь - «Киевский метрополитен» отчиталсяВчера, 11:44 - 1188 4
Минсоцполитики предлагает перевести все субсидии в денежную формуВчера, 16:00 - 335 2
У президента прогнозируют рост ВВП на 5,1% в 2021 годуВчера, 15:31 - 171 2
Finance.ua дарит 100 грн кэшбека за открытие карты monobank 🎁10.03.2021, 10:29 - 3054 2
Введение электронной трудовой книжки — главные нюансыВчера, 11:10 - 2816 1
Как отличить монету, которую можно продать за несколько тысяч (фото)Вчера, 17:43 - 2480 1
Агротрейдер из ОАЭ считает незаконным арест 1,5 тыс. тонн подсолнечника на таможнеВчера, 05:25 - 2280
Что нужно знать о микрокредитах - объяснение НБУВчера, 13:00 - 2013
Начали действовать новые штрафы за нарушение ПДДВчера, 10:05 - 1292
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 322
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1496 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2313 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3921 3
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 3390 17