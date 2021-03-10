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Производство яиц в Украине сократилось на 16,1% — Госстат

Производство яиц в Украине сократилось на 16,1% — Госстат

За январь-февраль 2021 года производство яиц в Украине уменьшилось на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 2,03 млрд штук.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За январь-февраль 2021 года в Украине было получено 2,03 млрд яиц домашней птицы (на 16,1% меньше, чем за январь-февраль 2020 года). В том числе сельскохозяйственные предприятия получили 1,24 млрд яиц (на 23,4% меньше), хозяйства населения — 783,8 млн (на 1,0% меньше).

Больше всего яиц за 2 месяца 2021 года получили в Киевской области — 522,3 млн штук (на 9,1% меньше, чем за январь-февраль 2020 года), на втором месте — Хмельницкая (122,5 млн штук, на 2,2% меньше), на третьем — Черкасская (120,3 млн штук, на 35,8% больше) области.

Наименьшие объемы производства яиц за январь-февраль 2021 года продемонстрировали Луганская (10,8 млн штук, на 5,9% больше, чем за январь-февраль 2020 года), Одесская (15,8 млн штук, на 21,8% меньше) и Волынская (16,2 млн штук, на 2,5% больше) области.

По материалам УКРИНФОРМ
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