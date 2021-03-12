Что делать, если нашли ошибку в своей декларации

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) создали специальные сервисы для предоставления консультаций по заполнению деклараций, а также постоянно работают над усовершенствованием реестра деклараций.
Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«После перезагрузки в 2020 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) существенно изменило подходы к проверке деклараций — для нас важно выявлять реальные нарушения, а не „опечатки“ декларантов», — говорится в сообщении.
Поэтому даже если вы допустили ошибку в декларации, но ее полная проверка еще не начата, вы можете исправить данные.
Как внести исправления:
Обратите внимание, что это правило касается и деклараций за другие отчетные периоды. Например, если вы нашли ошибку в декларации за 2020 и 2019 годы, то возможность подать исправленные декларации будет только после полной проверки обеих деклараций.
Если срок на подачу исправленной декларации уже истек:
Если вы сомневаетесь, как правильно внести те или иные данные в вашу декларацию, вы можете позвонить в Контакт-центр по номеру (044) 200 06 94 или воспользоваться другими сервисами от НАПК. Полный перечень сервисов можно найти по ссылке.
Напоминаем, что кампания декларирования продлится до 31 марта (включительно) 2021.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минюст хочет продать 22-25 тюрем, несмотря на провал предыдущего аукционаВчера, 14:14 - 467 8
Автофиксация: в Киеве за месяц — более 3000 нарушений проезда по полосе общественного транспортаВчера, 19:23 - 474 5
Метро на Виноградарь - «Киевский метрополитен» отчиталсяВчера, 11:44 - 1310 4
Банки отклонили большинство заявок на ипотеку под 7% (инфографика)44 мин. назад - 246 2
Минсоцполитики предлагает перевести все субсидии в денежную формуВчера, 16:00 - 442 2
Как отличить монету, которую можно продать за несколько тысяч (фото)Вчера, 17:43 - 7258 1
Что нужно знать о микрокредитах - объяснение НБУВчера, 13:00 - 4005
Введение электронной трудовой книжки — главные нюансыВчера, 11:10 - 2884 1
Межбанк: ПриватБанк сбил пыл спекулянтовВчера, 18:06 - 1500
Начали действовать новые штрафы за нарушение ПДДВчера, 10:05 - 1399
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 327
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1510 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2332 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3946 3
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 3413 17