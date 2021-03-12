Что делать, если нашли ошибку в своей декларации

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) создали специальные сервисы для предоставления консультаций по заполнению деклараций, а также постоянно работают над усовершенствованием реестра деклараций.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«После перезагрузки в 2020 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) существенно изменило подходы к проверке деклараций — для нас важно выявлять реальные нарушения, а не „опечатки“ декларантов», — говорится в сообщении.

Поэтому даже если вы допустили ошибку в декларации, но ее полная проверка еще не начата, вы можете исправить данные.

Как внести исправления:

если вы обнаружили ошибку в декларации в течение 7 дней с даты подачи декларации, то можно подать исправленную декларацию (не более 3 раз);

для этого не нужно обращаться в НАПК отдельно. Надо нажать на кнопку «подать исправленную декларацию», которая является активной в течение соответствующего срока в вашем электронном кабинете в поле поданной декларации. После истечения этого срока подать декларацию с достоверными сведениями (исправленную) можно только по результатам проведенной полной проверки декларации НАПК .

Обратите внимание, что это правило касается и деклараций за другие отчетные периоды. Например, если вы нашли ошибку в декларации за 2020 и 2019 годы, то возможность подать исправленные декларации будет только после полной проверки обеих деклараций.

Если срок на подачу исправленной декларации уже истек:

вы можете обратиться в НАПК через персональный электронный кабинет. Надо подробно описать обнаруженные неточности или ошибки, объяснить причину указания недостоверных сведений, приложить подтверждающие документы (при наличии);

однако, если об ошибке вы узнали уже во время полной проверки декларации работниками НАПК , то ваше уведомление через персональный кабинет не исключит возможности применения мер, предусмотренных в случаях внесения недостоверных сведений;

это же правило применяется, если об ошибке вы узнали из средств массовой информации (например, после журналистского расследования) или от третьих лиц.

Если вы сомневаетесь, как правильно внести те или иные данные в вашу декларацию, вы можете позвонить в Контакт-центр по номеру (044) 200 06 94 или воспользоваться другими сервисами от НАПК. Полный перечень сервисов можно найти по ссылке.

Напоминаем, что кампания декларирования продлится до 31 марта (включительно) 2021.