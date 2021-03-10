Agility Robotics продала Ford первые два робота-курьера

Американская компания из штата Орегон Agility Robotics продала два своих робота Digit компании Ford Motor Company.

Об этом сообщает ABC10.

Сейчас стоимость одного робота составляет 250 тысяч долларов, однако в компании ожидают, что его стоимость снизится до порядка 70 тысяч после увеличения производства.

В этом году Agility Robotics планирует произвести всего 40 таких экземпляров.

Сам двуногий и двурукий робот может поднимать коробки весом до 18,7 кг. Digit также самостоятельно поднимается после падения на землю и обходит препятствия.