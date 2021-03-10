0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Agility Robotics продала Ford первые два робота-курьера

Agility Robotics продала Ford первые два робота-курьера

Американская компания из штата Орегон Agility Robotics продала два своих робота Digit компании Ford Motor Company.

Об этом сообщает ABC10.

Сейчас стоимость одного робота составляет 250 тысяч долларов, однако в компании ожидают, что его стоимость снизится до порядка 70 тысяч после увеличения производства.

В этом году Agility Robotics планирует произвести всего 40 таких экземпляров.

Сам двуногий и двурукий робот может поднимать коробки весом до 18,7 кг. Digit также самостоятельно поднимается после падения на землю и обходит препятствия.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.