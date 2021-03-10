Agility Robotics продала Ford первые два робота-курьера

Американская компания из штата Орегон Agility Robotics продала два своих робота Digit компании Ford Motor Company.
Об этом сообщает ABC10.
Сейчас стоимость одного робота составляет 250 тысяч долларов, однако в компании ожидают, что его стоимость снизится до порядка 70 тысяч после увеличения производства.
В этом году Agility Robotics планирует произвести всего 40 таких экземпляров.
Сам двуногий и двурукий робот может поднимать коробки весом до 18,7 кг. Digit также самостоятельно поднимается после падения на землю и обходит препятствия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минюст хочет продать 22-25 тюрем, несмотря на провал предыдущего аукционаВчера, 14:14 - 378 7
Метро на Виноградарь - «Киевский метрополитен» отчиталсяВчера, 11:44 - 1182 4
Минсоцполитики предлагает перевести все субсидии в денежную формуВчера, 16:00 - 333 2
У президента прогнозируют рост ВВП на 5,1% в 2021 годуВчера, 15:31 - 168 2
Finance.ua дарит 100 грн кэшбека за открытие карты monobank 🎁10.03.2021, 10:29 - 3051 2
Введение электронной трудовой книжки — главные нюансыВчера, 11:10 - 2809 1
Как отличить монету, которую можно продать за несколько тысяч (фото)Вчера, 17:43 - 2374 1
Агротрейдер из ОАЭ считает незаконным арест 1,5 тыс. тонн подсолнечника на таможнеВчера, 05:25 - 2262
Что нужно знать о микрокредитах - объяснение НБУВчера, 13:00 - 1968
Начали действовать новые штрафы за нарушение ПДДВчера, 10:05 - 1284
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 321
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1496 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2312 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3918 3
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 3385 17