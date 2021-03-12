Правительство приняло проект закона о защите прав работников

Кабмин на заседании 17 марта принял проект закона об усилении защиты прав работников, которым хотят разрешить физлицам заключать договоры с профсоюзами и усилить защиту от дискриминации.

Об этом говорится в материалах к заседанию, пишет ЭП.

Что это значит:

проект закона предусматривает возможность заключения коллективного договора (то есть договора с профсоюзами) физическими лицами, использующими наемный труд;

работодатели будут обязаны знакомить работников со всеми изменениями в недельный срок;

обе стороны должны обеспечивать беспрепятственный доступ к документу и возможность копирования.

Условия коллективного договора:

срок действия условий коллективного договора устанавливается не менее года в случае реорганизации, смены собственника юридического лица, обособленного структурного подразделения юридического лица;

работодателей также обяжут предоставлять сообщение о запланированном массовом увольнении профсоюзному представителю, а за нарушение требований усилят ответственность.

В закон также добавят часть о недопущении дискриминации в объявлениях по трудоустройству. А лица, испытывающие нарушения в этой части, будут иметь право обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального и морального вреда.

Этот законопроект разработан во исполнение пунктов Соглашения об ассоциации с ЕС. Он также имплементирует положения отдельных положений актов законодательства ЕС и международно-правовых актов Международной организации труда.

Справка Finance.ua:

8 февраля Правительство одобрило проект Закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по определению понятия трудовых отношений и признаков их наличия». Документ предусматривает определение на законодательном уровне понятия трудовых отношений и введение принципа презумпции наличия трудовых отношений.

По данным Опендатабот, в Украине зарегистрированы почти 2 миллиона предпринимателей.

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