Правительство приняло проект закона о защите прав работников

Кабмин на заседании 17 марта принял проект закона об усилении защиты прав работников, которым хотят разрешить физлицам заключать договоры с профсоюзами и усилить защиту от дискриминации.
Об этом говорится в материалах к заседанию, пишет ЭП.
Что это значит:
Условия коллективного договора:
В закон также добавят часть о недопущении дискриминации в объявлениях по трудоустройству. А лица, испытывающие нарушения в этой части, будут иметь право обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального и морального вреда.
Этот законопроект разработан во исполнение пунктов Соглашения об ассоциации с ЕС. Он также имплементирует положения отдельных положений актов законодательства ЕС и международно-правовых актов Международной организации труда.
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