Банки отклонили большинство заявок на ипотеку под 7% (инфографика)

За первые две недели внедрения программы «Доступная ипотека 7%» банки подписали 10 соответствующих договоров на 7,2 млн грн. Всего за этот период в банки обратились за 48 кредитами. Согласовано всего 21% заявок.

Об этом пишет Украинский капитал.

По данным «Фонда развития предпринимательства», заявки на кредиты получали 5 банков: «Укргазбанк», «Глобус», «ОТП Банк», «Кредобанк» и «ПриватБанк». Свои заявки удовлетворили три из них:

«Укргазбанк» — 5 кредитов на 3,9 млн грн;

«Глобус» — 4 кредита на 2,78 млн грн;

« ОТП Банк» — 1 кредит на 534,3 тысячи грн.

Общая сумма заявок составляла 47,4 млн грн. Больше всего заявок получил «Укргазбанк» (на 27,2 млн грн), «ПриватБанк» (на 10,4 млн грн) и «Глобус» (на 7,8 млн грн).

Из них удовлетворено было всего на 7,2 млн, а средняя сумма кредита составила 722 тысячи грн.

Что является объектом кредитования:

вторичный рынок недвижимости лидирует как по количеству заявок, так и по количеству реальных кредитов. На вторичный рынок было направлено 79,3% заявок, а среди удовлетворенных — 58,2%;

первичный соответственно получил 20,7% заявок и 41,8% кредитов.

Больше всего заявок получено банками на недвижимость в Киевской области — на 14 млн грн. На втором месте — столица с 11 млн грн, а на третьем — Львовская область с 7 млн ​​грн заявок.