Банки отклонили большинство заявок на ипотеку под 7% (инфографика)

За первые две недели внедрения программы «Доступная ипотека 7%» банки подписали 10 соответствующих договоров на 7,2 млн грн. Всего за этот период в банки обратились за 48 кредитами. Согласовано всего 21% заявок.
Об этом пишет Украинский капитал.
По данным «Фонда развития предпринимательства», заявки на кредиты получали 5 банков: «Укргазбанк», «Глобус», «ОТП Банк», «Кредобанк» и «ПриватБанк». Свои заявки удовлетворили три из них:
Общая сумма заявок составляла 47,4 млн грн. Больше всего заявок получил «Укргазбанк» (на 27,2 млн грн), «ПриватБанк» (на 10,4 млн грн) и «Глобус» (на 7,8 млн грн).
Из них удовлетворено было всего на 7,2 млн, а средняя сумма кредита составила 722 тысячи грн.
Что является объектом кредитования:
Больше всего заявок получено банками на недвижимость в Киевской области — на 14 млн грн. На втором месте — столица с 11 млн грн, а на третьем — Львовская область с 7 млн грн заявок.
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