Украина возобновляет экспорт мяса птицы в ЕС

Украина возобновляет экспорт мяса птицы в Европейский Союз, приостановленный зимой.
Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, передает «Европейская правда».
Качка напомнил, что во время зимних месяцев в Украине произошло несколько случаев высокопатогенного гриппа птицы и на период зонирования этих случаев экспорт был остановлен.
«Процедура зонирования и возобновления экспорта столь же проста, как спасение Бриджит Джонс из тайской тюрьмы — со множеством звонков, согласований во всех европейских странах. Всего несколько недель, и экспорт возобновлен», — написал Качка в Facebook,
Он добавил, что это «признак нормального, качественного и дружественного взаимодействия между Украиной и ЕС».
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о приостановлении ввоза из Украины в ЕС мяса птицы 23 января, заявив о несоблюдении Евросоюзом предыдущих договоренностей.
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