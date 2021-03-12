В Украине создадут Фонд иностранных инвестиций

В Украине в ближайшие недели будет создан Фонд иностранных инвестиций.
Об этом 17 марта во время форума «Украина 30» заявила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко.
«У нас будет создан Фонд иностранных инвестиций. Мы проанализировали опыт зарубежных стран и пришли к выводу, что такой Фонд очень часто является стимулирующим фактором для иностранных инвесторов, которые хотят совместно инвестировать в государственные или частные проекты в стране, которые часто хотят найти партнера, чтобы с ним делить риски», — сказала Свириденко.
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Заместитель главы Офиса президента добавила, что таким образом государство будет выступать в роли партнера для иностранцев и сможет консультировать их в сфере законодательства, проектов, программ, фискальных факторов для того, чтобы повысить эффективность реализации инвестиционного проекта и его доходность.
«Мы, конечно, заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций и поэтому предлагаем такой Фонд как партнера для иностранцев, которые хотят вкладывать в экономику Украины, однако видят препятствия в виде высоких рисков», — добавила она.
Напомним, 17 декабря прошлого года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об «инвестиционных нянях». 10 февраля 2021 года Зеленский его подписал.
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