Авторынок ЕС в феврале уменьшился почти на 20%

В феврале 2021 года количество регистраций новых легковых автомобилей в Европейском союзе упало на 19,3%, поскольку меры по COVID и неопределенность по-прежнему серьезно отражаются на спросе.

За месяц в ЕС зарегистрировано 771 486 единиц техники, и это самый низкий показатель за февраль за всю историю наблюдений с 2013 года. В прошлом месяце все четыре основных рынка ЕС зафиксировали снижение регистраций.

Наименьшее падение продемонстрировала Италия (-12,3%), тогда как другие рынки пережили более сильное падение: Германия (-19,0%), Франция (-20,9%) и Испания (-38,4%).

Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей занимает Германия – 194 349 авто. На втором месте Италия, где в феврале было зарегистрировано 142 998 авто. Замыкает лидерскую тройку Франция, где было реализовано 132 637 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первую строчку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 199 128 авто, при этом падение составило -17,8% по сравнению с прошлогодним февралем. На втором месте STELLANTIS с результатом 188 491 проданных автомобилей, что на -21,7% меньше показателя годичной давности. И третий результат у RENAULT Group – 72 132 шт. (падение -27,9%)

За два первых месяца 2021 года общее количество регистраций новых автомобилей в Европейском союзе было на 21,7% ниже, чем за тот же период 2020 года. Пока что в этом году спрос упал на каждом из основных рынков. Сильнее всего пострадала Испания, где продажи сократились почти вдвое (-44,6%) по сравнению с прошлым годом, за ней идут Германия (-25,1%), Франция (-14,2%) и Италия (-13,1 %).