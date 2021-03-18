0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Авторынок ЕС в феврале уменьшился почти на 20%

Авторынок ЕС в феврале уменьшился почти на 20%

В феврале 2021 года количество регистраций новых легковых автомобилей в Европейском союзе упало на 19,3%, поскольку меры по COVID и неопределенность по-прежнему серьезно отражаются на спросе.

За месяц в ЕС зарегистрировано 771 486 единиц техники, и это самый низкий показатель за февраль за всю историю наблюдений с 2013 года. В прошлом месяце все четыре основных рынка ЕС зафиксировали снижение регистраций.

Наименьшее падение продемонстрировала Италия (-12,3%), тогда как другие рынки пережили более сильное падение: Германия (-19,0%), Франция (-20,9%) и Испания (-38,4%).

Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей занимает Германия – 194 349 авто. На втором месте Италия, где в феврале было зарегистрировано 142 998 авто. Замыкает лидерскую тройку Франция, где было реализовано 132 637 новых легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первую строчку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 199 128 авто, при этом падение составило -17,8% по сравнению с прошлогодним февралем. На втором месте STELLANTIS с результатом 188 491 проданных автомобилей, что на -21,7% меньше показателя годичной давности. И третий результат у RENAULT Group – 72 132 шт. (падение -27,9%)

За два первых месяца 2021 года общее количество регистраций новых автомобилей в Европейском союзе было на 21,7% ниже, чем за тот же период 2020 года. Пока что в этом году спрос упал на каждом из основных рынков. Сильнее всего пострадала Испания, где продажи сократились почти вдвое (-44,6%) по сравнению с прошлым годом, за ней идут Германия (-25,1%), Франция (-14,2%) и Италия (-13,1 %).

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.