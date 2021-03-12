В «Укрпочте» ждут повышения тарифов на доставку пенсий

По состоянию на 17 марта «Укрпочта» проводит переговоры с Пенсионным фондом и Кабмином относительно тарифов на доставку пенсий. Для решения вопроса осталось несколько дней. Об этом в Facebook сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
По его словам, в текущем году увеличение стоимости услуг на доставку должно составить 265 млн грн, или 11% к 2020-му.
За пять лет Укрпочта увеличила доходы вдвое — до 9,2 млрд грн.
Притом, что после повышения минимальной зарплаты госкомпания увеличит отчисление налогов на 480 млн грн.
При этом руководитель «Укрпочты» рассказал о последствиях, если все же тарифы на доставку пенсий не вырастут. Во-первых, будут заморожены инвестиционные программы с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.
Также потребуется привести расходы в соответствие с доходами. И чтобы сократить 265 млн грн затрат, придется уволить 7500 почтальонов.
В свою очередь, увольнение почтальонов приведет к потерям бюджета на 340 млн грн в виде недополученных налогов и увеличения пособий и субсидий.
«Вот такой вот парадокс — чтобы что-то сохранить, надо что-то дать… Смелянский отжался настолько, насколько смог, дальше дело за другими спортсменами. Сокращать почтальонов я не хочу, деньги печатать не умею», — добавил руководитель «Укрпочты».
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