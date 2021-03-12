ПриватБанк сократил прибыль в 2,5 раза по итогам января

Приватбанк по итогам января отчитывается о прибыли 1,54 млрд грн (за этот же период 2020 года было 3,78 млрд грн).
Ранее Приватбанк сообщал, что в 2020 году он сократил прибыль по сравнению с 2019 годом на 22% – до 25,3 млрд грн.
Как отмечал банк, в прошлом году он сформировал резервы 10,2 млрд грн на покрытие возможных рисков вследствие пандемии СOVID-19 и юридических рисков, что повлияло на показатели чистой прибыли. При этом чистый комиссионный доход вырос на 3% до 18,8 млрд грн, а чистый процентный доход увеличился на 10% за счет удешевления ресурсов.
Комментарий Приватбанка по финрезультату за 2020 год: «В целом от обслуживания клиентов и банковских операций в 2020 году банк получил 27,2 млрд грн прибыли. Инвестиционный портфель Приватбанка по итогам года включает, наряду с другими ценными бумагами, ОВГЗ, стоимость которых при погашении зависит от ожидаемого курса доллара США к гривне. В период нестабильности на рынке этот показатель увеличил оценку ОВГЗ и обеспечил 15,8 млрд грн разовых доходов банка. В то же время, это компенсировало потери от курсовых колебаний в сумме 7,5 млрд грн. Эти убытки являются результатом рисковой политики управления активами и обязательствами к национализации, в результате которой стоимость обязательств в долларах США значительно превышает стоимость соответствующих активов. После национализации Приватбанк внедрил четкую последовательную политику управления активами и обязательствами».
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