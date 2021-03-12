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Украинцы уплатили 100 млн грн налогов через единый счет

Украинцы уплатили 100 млн грн налогов через единый счет

Через единый счет, который заработал с начала этого года, физические и юридические лица уже уплатили 100 млн гривен налогов.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

«Использование для уплаты налогов единого счета, который заработал с начала этого года, становится все более популярным. Так, через единый счет уже оплачено 100 млн гривен», — говорится в сообщении.

Как пользоваться единым счетом:

  • для уплаты платежей в бюджеты и фонды нужно заполнить платежный документ на общую сумму обязательств (долга/задолженности) по налогам и единому взносу;
  • дата зачисления средств на единый счет является датой уплаты платежей в бюджеты и фонды. Перечисление средств с единого счета на бюджетные/небюджетные счета выполняют территориальные органы ГНС;
  • получить информацию о перечисленных ГНС средствах на бюджетные/небюджетные счета плательщики могут во вкладке «Состояние расчетов плательщиков с бюджетом» приватной части ИТС «Электронный кабинет».

Оплатить через единый счет можно все текущие платежи, налоговый долг по таким платежам и недоимку по единому взносу, денежные обязательства, определенные на основании налоговых уведомлений-решений.

Единый счет не может быть использован для уплаты денежных обязательств и/или налогового долга по налогу на добавленную стоимость, акцизного налога с реализации полного и спирта этилового, а также для уплаты части чистой прибыли в бюджет государственными и коммунальными предприятиями и их объединениями.

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По материалам Finance.UA
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