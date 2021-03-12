Украинцы уплатили 100 млн грн налогов через единый счет

Через единый счет, который заработал с начала этого года, физические и юридические лица уже уплатили 100 млн гривен налогов.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
«Использование для уплаты налогов единого счета, который заработал с начала этого года, становится все более популярным. Так, через единый счет уже оплачено 100 млн гривен», — говорится в сообщении.
Как пользоваться единым счетом:
Оплатить через единый счет можно все текущие платежи, налоговый долг по таким платежам и недоимку по единому взносу, денежные обязательства, определенные на основании налоговых уведомлений-решений.
Единый счет не может быть использован для уплаты денежных обязательств и/или налогового долга по налогу на добавленную стоимость, акцизного налога с реализации полного и спирта этилового, а также для уплаты части чистой прибыли в бюджет государственными и коммунальными предприятиями и их объединениями.
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