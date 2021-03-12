В этом году «на местах» получат свыше 160 миллиардов субвенций — Минфин

В 2021 году местные бюджеты получат более 160 млрд грн субвенций и дотаций, основными направлениями стали образование и строительство дорог.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Пять крупнейших программ будут финансироваться на 142,4 млрд грн. Среди них: образовательная субвенция, субвенция на строительство дорог, базовая дотация, дополнительная дотация на содержание учреждений образования и здравоохранения, а также субвенция на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.
В ведомстве отметили, что на образование направят 100 миллиардов гривен, а именно на оплату труда с начислениями педагогических работников в начальных школах, гимназиях, спецшколах, детских домах и т.д.
На строительство и ремонт дорог запланировано расходов на 18,101 млрд грн. Их направят на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. Больше всего получит Киев – 1,8 млрд грн.
Почти 16 млрд помощи получат местные бюджеты по базовой дотации. Больше всего дотаций получат Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Львовская области, на которые в целом росписью запланированы 4,9 млрд грн.
Дополнительные дотации на содержание учреждений образования и здравоохранения запланированы в размере 5,9 млрд грн.
На поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения направят 3,74 млрд грн субвенции.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сеть супермаркетов АТБ объявила о повышении цен на 5-25%Позавчера, 17:30 - 5877 23
В Украине потребление газа населением в прошлом году сократилось на 14%Вчера, 08:30 - 653 11
Под конец года доллар обесценится: в UBS назвали 2 причиныПозавчера, 09:30 - 69687 6
В Раде предлагают ввести новый вид пенсийВчера, 10:02 - 2251 5
Украинцам стали выплачивать меньшую субсидию. Минсоцполитики назвало причиныВчера, 12:02 - 1021 4
Дальше ценам уже некуда расти, продукты просто не будут покупать, — эксперт о влиянии цен на топливоВчера, 21:35 - 4725 1
Межбанк: ждать ли обвал курса в ближайшее времяВчера, 11:05 - 3479
Выгодно ли сейчас украинцам вкладывать в недвижимостьВчера, 20:00 - 2996 1
В Раде предлагают ввести новый вид пенсийВчера, 10:02 - 2251 5
Скупали базы данных и оформляли кредиты: как защититься от мошенниковВчера, 13:44 - 1805 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 290
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1445 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2234 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3815 3
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 3295 17