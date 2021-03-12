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В этом году «на местах» получат свыше 160 миллиардов субвенций — Минфин

В этом году «на местах» получат свыше 160 миллиардов субвенций — Минфин

В 2021 году местные бюджеты получат более 160 млрд грн субвенций и дотаций, основными направлениями стали образование и строительство дорог.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Пять крупнейших программ будут финансироваться на 142,4 млрд грн. Среди них: образовательная субвенция, субвенция на строительство дорог, базовая дотация, дополнительная дотация на содержание учреждений образования и здравоохранения, а также субвенция на поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения.

В ведомстве отметили, что на образование направят 100 миллиардов гривен, а именно на оплату труда с начислениями педагогических работников в начальных школах, гимназиях, спецшколах, детских домах и т.д.

На строительство и ремонт дорог запланировано расходов на 18,101 млрд грн. Их направят на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. Больше всего получит Киев – 1,8 млрд грн.

Почти 16 млрд помощи получат местные бюджеты по базовой дотации. Больше всего дотаций получат Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Львовская области, на которые в целом росписью запланированы 4,9 млрд грн.

Дополнительные дотации на содержание учреждений образования и здравоохранения запланированы в размере 5,9 млрд грн.

На поддержку отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения направят 3,74 млрд грн субвенции.

По материалам Економічна Правда
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