Что делать туристам, если курорт закрыли на карантин

Условия возврата средств при отмене бронирования отеля, гостиницы или апартаментов зависят от того, как именно вы его оформляли: напрямую, через турагентство, туроператора. Либо — через Booking.com или Airbnb.

Если бронировали жилье напрямую, свяжитесь с администрацией отеля или владельцами апартаментов.

А вот если вы размещались в гостинице, то сначала надо выяснить условия отмены у своего турагентства или туроператора. В таком случае, в соответствии с Законом Украины «О туризме», туроператор несет перед туристом ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора на туристическое обслуживание.

Исключение составляют случаи, когда это произошло из-за форс-мажора или стало результатом событий, которые туркомпания не могла предвидеть.

Если номер вы бронировали через сайт Booking.com, напишите в службу поддержки и свяжитесь с объектом размещения: здесь все решается индивидуально.

Надо выяснить, как проходила бронь гостиницы. Одна из составляющих гостиничных услуг — бронирование гостиничных номеров. Номера в гостинице можно бронировать, заключив двухсторонний письменный договор, подав гостинице заявку на бронирование по почте, по телефону или по другой связи (по интернету).

Если вы подавали гостинице заявку на бронь, договор считается заключенным, только когда гостиница письменно подтвердит бронирование номера (по почте или через интернет).

Услуга бронирования может быть платной. В зависимости от категории гостиницы, услугу бронирования могут включать в основные услуги гостиницы или в дополнительные.

При бронировании номера гостиница может затребовать предоплату за предоставление гостиничных услуг, которая засчитывается в оплату гостиничных услуг при окончательном расчете, если иное не обусловлено заключенным договором.

Если клиент отказывается оплатить бронь, его размещают в гостинице в порядке общей очереди. В случае отказа заказчиком гостиничных услуг от бронирования номера, гостинице направляется заявка на аннулирование бронирования.