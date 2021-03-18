Полис медицинского страхования имеет всего 6% украинцев

Добровольное медицинское страхование в Украине имеют лишь 6% опрошенных украинцев. Даже среди людей с доходом в более 5 тыс. грн, количество тех, кто имеет полис ДМС, составляет 14%.

Об этом пишет Forinsurer, ссылаясь на данные опроса социологической группы «Рейтинг».

46% респондентов считают, что обеспечение каждого гражданина частной медицинской страховкой, которая бы покрывала реальные затраты на медицинскую помощь, больше всего помогло бы усовершенствовать систему здравоохранения Украины.

Внедрение механического ваучера на определенную сумму, которую можно было бы использовать каждый месяц и пополнять за счет заработной платы, поддерживают 12% украинцев.

Треть опрошенных (34%) считают, что эффективное функционирование существующей медицинской системы больше всего усовершенствовало бы украинское здравоохранения.

Более 50% респондентов поддерживают принцип, по которому бюджетные средства выделяются медучреждениям в зависимости от количества пациентов, а не койко-мест. 21% опрошенных выступили против такой инициативы.

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