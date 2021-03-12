Внешний долг Украины: НБУ назвал периоды пиковых выплат в 2021 году

Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте.
Согласно опубликованным на сайте НБУ данным, в 2021 году Кабинет министров, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,244 млрд долларов, из которых 12,990 млрд долларов — основная сумма долга, 4,254 млрд долларов — проценты.
Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года — 5,528 млрд долларов и на IV квартал — 4,265 млрд долларов.
В течение года Украина должна вернуть 1,656 млрд долларов Международному валютному фонду,
За I квартал 2022 г. должны выплатить 4,053 млрд долларов.
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