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Внешний долг Украины: НБУ назвал периоды пиковых выплат в 2021 году

Внешний долг Украины: НБУ назвал периоды пиковых выплат в 2021 году

Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте.

Согласно опубликованным на сайте НБУ данным, в 2021 году Кабинет министров, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,244 млрд долларов, из которых 12,990 млрд долларов — основная сумма долга, 4,254 млрд долларов — проценты.

Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года — 5,528 млрд долларов и на IV квартал — 4,265 млрд долларов.

В течение года Украина должна вернуть 1,656 млрд долларов Международному валютному фонду, в т. ч. 262 млн долларов процентов. Также необходимо выплатить 25,882 млрд грн нерезидентам, владеющим украинскими ОВГЗ.

За I квартал 2022 г. должны выплатить 4,053 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • Министерство финансов Украины 1 марта погасило девятый купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям).
  • Министерство финансов Украины за прошлый месяц повысило прогноз выплат по госдолгу в январе-марте 2021 г. на 7,25 млрд грн — до 146,1 млрд грн, в апреле-июне — на 0,77 млрд грн, до 166,47 млрд грн.

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По материалам Зеркало Недели
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