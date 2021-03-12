Незаконная добыча торфа почти на 20 млн грн

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) заблокировали добычу полезных ископаемых в Черниговской области на более чем 19 млн грн, сообщила пресс-служба ведомства. Руководитель одного из государственных торфодобывающих предприятий выдал незаконные приказы для добычи этой горной породы.

Для такой деятельности на месторождении отсутствовало специальное разрешение на разработку недр. Более того, земельный участок даже не находился на балансе предприятия.

«По заключению профильных экспертов, из-за действий должностного лица было незаконно добыто более 70 тыс. тонн торфа. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) УК», — говорят в СБУ.

Силовики документировали противоправную деятельность вместе со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.

Напомним, недавно СБУ заблокировала в Киеве деятельность группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий наркотиков, психотропных и прекурсоров. По оперативным данным, ежемесячная «прибыль» злоумышленников составляла почти 70 млн грн.