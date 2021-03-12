13 миллионов работающих должны содержать 11 миллионов пенсионеров

По данным Министерства социальной политики, около 13 миллионов людей, которые работают, платят взносы для 11 миллионов пенсионеров.
Об этом в эфире «Обратного отсчета» сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет suspilne.media.
«13 миллионов работающего населения, которое платит взносы для 11 миллионов пенсионеров. Мы этого не выдержим, мы постоянно будем думать, как повысить пенсии», — сказала Лазебная.
По ее словам, за последние десять лет расходы государственного бюджета увеличились в четыре раза, расходы пенсионного фонда увеличились всего в два раза.
«То есть пенсия отставала в два раза от зарплаты. Коэффициент замещения пенсией зарплаты — это когда человек выходит на пенсию — раньше был 50%. На сегодня мы имеем 30%», — сказала министр.
Сейчас в Украине есть шесть видов минимальных пенсионных выплат. По мнению Лазебной, в стране нужно вводить накопительный уровень.
«Сбалансировать солидарную систему с накопительным уровнем. Нужно начинать с реформы прожиточного минимума — отвязать все надбавки и выплаты, которые сегодня привязаны к прожиточному, прожиточный станет реальным и к которому будет привязана реальная пенсия. Это можно будет сделать в следующем году, и это будет три тысячи грн», — отметила она.
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