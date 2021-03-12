«Янтарные» аукционы дали бюджету 3,5 миллиона

Право пользования участками по добыче янтаря получили победители 4-х аукционов, которые состоялись в Ривненской области.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Завершились сразу четыре янтарных аукциона. Право пользования недрами участков „Мазинская І“, „Мазинська II“, „Мазинская ІІІ“ и Луки, на Сарненщине, продали за более чем 3,5 млн грн. В онлайн торгах соревновались по два участника в каждом аукционе. За последние 8 месяцев прошли уже 16 „янтарных“ аукционов», — говорится в сообщении.

Победители онлайн-торгов получили специальные разрешения на 5 лет. Они предоставляют право геологического изучения и дальнейшей добычи янтаря на указанных участках.

Еще 11 янтарных участков ждут продажи на электронных аукционах.

В общей сложности от легализации янтаря на Ривненщине бюджет страны уже получил 34 млн грн.

Предполагается, что общий объем поступлений в бюджет от продажи остальных янтарных участков достигнет более чем 50 млн грн.

Как сообщало агентство, добывать «солнечный камень» легально разрешает закон о янтаре, инициированный Президентом Владимиром Зеленским.

В июле прошлого года в Ривненской области прошли первые аукционы по продаже права добычи янтаря на двух участках.