Украинцам задерживают выплаты по больничным и декретным

Фонд социального страхования Украины предупредил о задержках выплат больничных и декретных в связи с нехваткой доходов фонда на покрытие всего объема пособий и выплат.
Об этом сообщила пресс-служба фонда на своем сайте.
«Продолжительность задержки колеблется, поскольку зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда. Сейчас задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд грн, а также непрофинансированные заявления-расчеты на сумму 0,8 млрд грн, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством», — поясняют в фонде.
Что произошло:
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