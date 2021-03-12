Украинцам задерживают выплаты по больничным и декретным

Фонд социального страхования Украины предупредил о задержках выплат больничных и декретных в связи с нехваткой доходов фонда на покрытие всего объема пособий и выплат.

Об этом сообщила пресс-служба фонда на своем сайте.

«Продолжительность задержки колеблется, поскольку зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда. Сейчас задержка составляет 21 рабочий день или 1,8 млрд грн, а также непрофинансированные заявления-расчеты на сумму 0,8 млрд грн, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством», — поясняют в фонде.

Что произошло:

бюджет фонда — это доля от единого взноса, который ежемесячно платите вы, или за вас платит ваш работодатель. От всей суммы собранного ЕСВ в Фонд направляется 9,5727%. По мере уплаты ЕСВ работодателями эти средства поступают на счет Фонда — и сразу направляются на финансирование материального обеспечения и страховых выплат;

сегодня доходов Фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат. Имеющаяся задолженность была накоплена Фондом в декабре из-за резкого роста расходов;

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это связано с дополнительной нагрузкой, которую Фонд получил из-за пандемии — существенно выросли расходы по больничным, также на фонд было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и тому подобное;

поэтому несмотря на то, что с 2021 года ежемесячные поступления в бюджет Фонда покрывают расходы за тот же период, накопленная в конце прошлого года задолженность привела к задержке в выплатах пособий.

Как ускорить получение помощи:

многочисленные задержки также вызваны промедлением в подаче заявлений-расчетов. Фонд осуществляет финансирование на основании полученного от работодателя заявления-расчета — именно от даты его подачи в первую очередь зависит дата выплаты;

нужно не терять связь со своим работодателем, бухгалтером и комиссией (уполномоченным) по социальному страхованию вашего предприятия.

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