Как менялся уровень инфляции в Украине в 2010-2020 годах (инфографика)

В Украине ускорилась потребительская инфляция. Среди причин, которые назвали в Нацбанке – более значительное, чем ожидалось, подорожание топлива, некоторых продуктов (сливочного масла, сыров, хлеба, мясных продуктов) и подакцизных товаров. «Слово и дело» предлагает посмотреть, как менялся уровень инфляции в 2010-2020 годах.
Инфляция в Украине ускорилась. Как менялся ее уровень с 2010 до 2020 года – на инфографике.
В 2010 году инфляция в Украине составила 9,1%, основным фактором было повышение цен на продукты.
В 2011 году инфляция замедлилась до 4,6%, а в 2012 году была зафиксирована дефляция 0,2%. По итогам 2013 года инфляция составила 0,5%.
*В 2014-м годовой уровень потребительской инфляции в Украине составил 24,9%, а в 2015 году взлетел в полтора раза – до 43,3%. В тот год в стране подорожал проезд в транспорте, лекарства, продукты (больше всего – овощи, фрукты, меньше всего – мясные и молочные продукты).
Годовой уровень инфляции в 2016-м составил 12,4%. Значительно выросла стоимость всех коммунальных услуг – газа, электроэнергии, тепла.
*В 2017 году инфляция составила 13,7% – выше, чем прогноз Национального банка. Ее снижению, как объясняли в НБУ, помешал рост цен на овощи и фрукты, молочные и мясные продукты, подорожание топлива и рост акцизов и цен на алкоголь.
*По итогам 2018 года инфляция снизилась до пятилетнего минимума – 9,8%. Все благодаря замедлению роста потребительских цен и благоприятной ситуации на валютном рынке. В 2019 инфляция составила 4,1%, в 2020-м – 5%.
С начала 2021 года потребительские цены в Украине выросли на 2,3%. В правительстве Шмыгаля ожидают, что их удастся стабилизировать до конца марта.
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