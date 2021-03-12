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Стало известно, насколько первая прививка от COVID-19 снижает вероятность заражения

Стало известно, насколько первая прививка от COVID-19 снижает вероятность заражения

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что прививка первой из двух доз вакцины против коронавируса снижает вероятность инфицирования на 76%.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал во время селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19.

Президент подчеркнул, что необходимо постоянно разъяснять людям вопросы, связанные с вакцинацией.

«Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет», – отметил президент.

Вакцинация от коронавируса в Украине:
24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с лицензией. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

По материалам РБК-Украина
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