В Эстонии заявили о приоритетности выдачи виз украинцам для работы на полях

Министр по делам сельской жизни Эстонии Урмас Круузе предлагает в первоочередном порядке выдавать рабочие визы гражданам Украины, направляющимся в Эстонию для работы в сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщает Postimees.

Эстонский чиновник мотивирует необходимость в дополнительных рабочих руках ростом нагрузки на сельское хозяйство при подготовке полей в весенние месяцы. Круузе отметил, что большинство сезонных рабочих местные производители сельхозпродукции намерены использовать для сбора урожая начиная с июня, но некоторая помощь также будет необходима для посадки и подготовки.

«Так как это все-таки сезонные рабочие, важно, чтобы в делопроизводстве не возникали неоправданные задержки. Понятно, что на весь процесс влияют ограничения и требования, вытекающие из кризиса Covid-19», — добавил он.

По данным эстонских сельскохозяйственных организаций, сезонная потребность в иностранной рабочей силе составляет от 1500 до 2000 человек. Всего в растениеводстве и животноводстве в балтийской стране работают более 13 тысяч человек.

При этом Круузе отмечает, что эстонские фермеры по-прежнему предпочитают местную рабочую силу.

«Однако из-за специфики отрасли, в том числе сезонности, не всегда реально найти сотрудников на месте, и в таких случаях компании смотрят дальше. Так было уже много лет, и мы видим ту же тенденцию в соседних с нами странах», — пояснил чиновник.