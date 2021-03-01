Apple подала в суд на бывшего сотрудника, проработавшего в компании более десяти лет, заявив, что он поделился коммерческими секретами со СМИ в обмен на благоприятное освещение стартапа, в который он инвестировал, сообщает Gadgets360.

Согласно иску, Саймон Ланкастер обвиняется в том, что он был источником информации для репортера, роль которого якобы усилилась после того, как он ушел из Apple, и в том, что он делился тщательно охраняемыми деталями невыпущенного оборудования, необъявленных изменений функций и будущих объявлений о продуктах.

«Обман и не имеющее оправдания разглашение сведений о продукте, вызванное незаконными поступками Ланкастера, подорвало моральный дух команд, которые работали над рассматриваемыми продуктами и функциями», — заявляет Apple.

Ланкастер — не единственный бывший сотрудник Apple, обвиненный в предательстве компании. В 2019 году Apple подала в суд на своего бывшего ведущего архитектора микросхем Джерарда Уильямса III после того, как он ушел и запустил стартап. Уильямс, обвиняемый в переманивании сотрудников Apple, заявил в судебных документах, что технологический гигант поступил с ним так же.

Между тем, два бывших инженера Apple, которые работали над секретным проектом компании по созданию беспилотных автомобилей, ожидают суда по обвинению в краже коммерческой тайны после того, как перешли на сторону китайских компаний. Оба не признали себя виновными.

«Десятки тысяч сотрудников Apple каждый день без устали работают над новыми продуктами, услугами и функциями в надежде порадовать наших клиентов и дать им возможность изменить мир», — сказал представитель Apple Джош Розенсток. «Кража идей и конфиденциальной информации подрывает их усилия, нанося ущерб Apple и нашим клиентам».

Apple утверждает, что Ланкастер тесно сотрудничал со своим медиа-источником, начиная с конца 2018 года по 2019 год, заявив, что они согласовывали кражу определенных документов и сведений о продукте, а иногда встречались лично для обмена информацией. Компания не раскрыла ни имя репортера, ни название СМИ.

Весной 2019 года Ланкастер сообщил репортеру, что новый аппаратный продукт, который по слухам разрабатывает Apple, «может принести проблемы для моего стартапа». Менее чем через две недели, по данным Apple, Ланкастер сказал третьей стороне, что журналист обязался опубликовать статью о его стартапе в обмен на раскрытие конфиденциальной информации об Apple.

Apple заявила, что все еще расследует этот вопрос, исследуя устройства, которые Apple предоставила Ланкастеру для работы. По словам Apple, после того, как Ланкастер ушел в отставку в октябре 2019 года, он пошел работать на одного из поставщиков производителя iPhone и, вероятно, все еще использует украденные коммерческие секреты.