Ученые разработали фотоэлементы, которые превращают в электричество свет внутри помещений

Шотландские ученые разработали органические фотоэлектрические элементы, которые превращают в электричество свет внутри помещений.
Новую технологию предложили ученые из университета Стратклайда и Сент-Эндрюсского университета.
Ученые спроектировали и изготовили органические фотоэлектрические элементы из пластиковидных материалов, аналогичных применяемым в OLED-дисплеях смартфонов. В результате получились фотоячейки, которые позволяют стабильно и эффективно превращать в электричество свет внутри помещений.
В статье, опубликованной в Light Science and Application, ученые рассказали о создании и испытании солнечной панели, которая улавливает световую энергию и одновременно обеспечивает высокоскоростную связь за счет видимого света (VLC) с использованием метода MIMO, увеличиваюдего полосу пропускания канала.
Четыре фотоэлемента из пластиковидных материалов объединили в панель, в ходе экспериментов продемонстрировала способность обеспечить беспроводную оптическую связь со скоростью 363 Мбит/с, одновременно производя 11 МВт-ч электроэнергии. В качестве источника информации использовалась установка из четырех лазерных диодов, каждый из которых передавал отдельный сигнал.
Авторы исследования отмечают, что органические солнечные элементы показывают максимальную эффективность при работе в характерном для помещений свете от светодиодных светильников. Такие солнечные панели несложные в производстве, стоят дешевле неорганических аналогов и могут быть гибкими, что упрощает их интеграцию в мобильные устройства.
Фото: ecotechnica.com.ua
Ученые предполагают, что дальнейшее развитие органических фотоэлементов, способных принимать информацию, в будущем позволит использовать целые стены помещений одновременно и как канал связи, поддерживающий скорость до 1 гигабита в секунду, и как солнечную панель, которая обеспечивает электричеством сетевое оборудование.
Устройства, способные самостоятельно производить энергию и передавать данные, позволят подключить большое количество гаджетов к Интернету и электросети. Сейчас в мире насчитывается более 18 млрд мобильных девайсов, подключенных к глобальным сетям, а в ближайшие 10 лет, с учетом стремительного развития Интернета вещей, их число возрастет до десятков миллиардов.
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