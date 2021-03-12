0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Ученые разработали фотоэлементы, которые превращают в электричество свет внутри помещений

Ученые разработали фотоэлементы, которые превращают в электричество свет внутри помещений

Шотландские ученые разработали органические фотоэлектрические элементы, которые превращают в электричество свет внутри помещений.

Новую технологию предложили ученые из университета Стратклайда и Сент-Эндрюсского университета.

Ученые спроектировали и изготовили органические фотоэлектрические элементы из пластиковидных материалов, аналогичных применяемым в OLED-дисплеях смартфонов. В результате получились фотоячейки, которые позволяют стабильно и эффективно превращать в электричество свет внутри помещений.

В статье, опубликованной в Light Science and Application, ученые рассказали о создании и испытании солнечной панели, которая улавливает световую энергию и одновременно обеспечивает высокоскоростную связь за счет видимого света (VLC) с использованием метода MIMO, увеличиваюдего полосу пропускания канала.

Четыре фотоэлемента из пластиковидных материалов объединили в панель, в ходе экспериментов продемонстрировала способность обеспечить беспроводную оптическую связь со скоростью 363 Мбит/с, одновременно производя 11 МВт-ч электроэнергии. В качестве источника информации использовалась установка из четырех лазерных диодов, каждый из которых передавал отдельный сигнал.

Авторы исследования отмечают, что органические солнечные элементы показывают максимальную эффективность при работе в характерном для помещений свете от светодиодных светильников. Такие солнечные панели несложные в производстве, стоят дешевле неорганических аналогов и могут быть гибкими, что упрощает их интеграцию в мобильные устройства.


Фото: ecotechnica.com.ua

Ученые предполагают, что дальнейшее развитие органических фотоэлементов, способных принимать информацию, в будущем позволит использовать целые стены помещений одновременно и как канал связи, поддерживающий скорость до 1 гигабита в секунду, и как солнечную панель, которая обеспечивает электричеством сетевое оборудование.

Устройства, способные самостоятельно производить энергию и передавать данные, позволят подключить большое количество гаджетов к Интернету и электросети. Сейчас в мире насчитывается более 18 млрд мобильных девайсов, подключенных к глобальным сетям, а в ближайшие 10 лет, с учетом стремительного развития Интернета вещей, их число возрастет до десятков миллиардов.

По материалам EcoTown
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.