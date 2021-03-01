На выплаты безработным не хватает почти 3 млрд гривен

Министерство экономики подготовило проект постановления Кабинета министров о бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2021 год. Дефицит средств фонда составит 2,793 млрд гривен.

Проект постановления размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Документ предусматривает размер доходов (вместе с остатком средств на начало года) на сумму 17,086 млрд гривен. Расходы фонда составят 19,670 млрд гривен. Дефицит (с учетом необходимости обеспечения резерва) составит 2,793 млрд гривен.

Согласно проекту, дефицит Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы планируется покрыть за счет средств государственного бюджета Украины.

Справка Finance.ua: