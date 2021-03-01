Xiaomi проведет обратный выкуп акций на $1,3 млрд

Китайский производитель электроники Xiaomi Corp выкупит собственные акции на сумму 10 млрд гонконгских долларов ($1,3 млрд).
Решение об обратном выкупе акций на открытом рынке, одобренное советом директоров, показывает уверенность руководства компании в перспективах ее бизнеса, говорится в пресс-релизе Xiaomi.
Акции компании подорожали на 4,1% по итогам торгов в Гонконге в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость выросла более чем на 100%.
Xiaomi, как и ряд других китайских производителей смартфонов, выиграет в результате санкций США в отношении Huawei Technologies, из-за которых последняя потеряла доступ к американским полупроводниковым компонентам, пишет Bloomberg.
В начале текущего года Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 11 с процессором Qualcomm. Согласно январским данным аналитической компании Counterpoint Research, Xiaomi занимала второе место на китайском рынке смартфонов с долей в 20%, уступая лишь Oppo.
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