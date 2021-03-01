ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки на нулевых уровнях

Европейский центробанк оставил базовую процентную ставку на уровне 0%, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%, по маржинальным кредитам — 0,25%.

«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и 0,5% соответственно», — сообщает ЕЦБ.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые процентные ставки останутся на текущем или более низком уровне, пока инфляция не приблизится к целевому уровню, который составляет около 2%.

ЕЦБ установил объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на уровне 1,85 трлн евро.

Центробанк продолжит выкуп активов в рамках PEPP, как минимум до конца марта 2022 года и до окончания коронакризиса.

В то же время Европейский центробанк готов скорректировать все свои инструменты по мере необходимости.