ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2021 году на 5,9 млн баррелей в сутки.

Мировой спрос на нефть в 2021 году, по оценке картеля, достигнет 96,3 млн баррелей в сутки.

В феврале организация ожидала суточный рост спроса на уровне 5,8 млн баррелей.

Более позитивную оценку роста спроса на нефть ОПЕК объясняет тенденцией на восстановление мировой экономики на фоне постепенной отмены коронавирусных ограничений в мире. При этом в первом полугодии 2021 года, отмечают эксперты ОПЕК, спрос на нефть будет ниже в связи c продолжением ограничительных мер из-за коронавируса во многих частях Европы.

“В то же время во второй половине 2021 года спрос на нефть вырастет на ожиданиях более активного восстановления экономики в связи с положительным эффектом от вакцинации», — говорится в отчете.

В феврале ОПЕК снизила оценку ожидаемого суточного роста спроса на нефть вслед за Международным энергетическим агентством (МЭА), которое подсчитало, что рост спроса опустится до 5,4 млн баррелей в сутки.

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Напомним, спрос на нефть существенно упал в 2020 году из-за ограничения в бизнесе и социальной сфере на фоне пандемии коронавируса. В начале февраля 2021 года стоимость нефти марки Brent вернулась к своим значениям до пандемии, достигнув $ 61 за баррель.