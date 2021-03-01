Городской суд Праги начал банкротство Czech Airlines

Городской суд Праги 10 марта начал процесс банкротства Czech Airlines, который инициировала сама авиакомпания 26 февраля.
На первом заседании суд назначил администратора по банкротству — Inskol и временный кредитный комитет, в который вошли организация по техобслуживанию самолетов Czech Airlines Technics, крупнейший банк Чехии Česká spořitelna и агентство Air Word Services.
C помощью процесса по банкротству Czech Airlines рассчитывает провести реорганизацию и продолжить деятельность. Менеджмент авиакомпании считает это выходом из ситуации, поскольку иначе ликвидация приведет к утрате бренда со 100-летней историей и не покроет всех заявок кредиторов.
К текущему моменту Czech Airlines полностью вывела из флота региональные турбовинтовые самолеты ATR 72, оставила только три самолета: один A319, один A320 и один Boeing 737 и сократила маршрутную сеть.
Среди значимых маршрутов авиакомпания назвала линии, которые соединяют Прагу с Киевом, Москвой, Парижем, Амстердамом. Именно их Czech Airlines рассчитывает сохранить в первую очередь.
Нынешние долги чешского авиаперевозчика оцениваются в 1,8 млрд чешских крон ($82 млн). Авиакомпания должна поставщикам услуг 800 млн чешских крон, еще 1 млрд чешских крон — пассажирам, рейсы которых были отменены.
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