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От «плана спасения» Байдена на $1,9 триллиона выиграет большинство стран — МВФ

От «плана спасения» Байдена на $1,9 триллиона выиграет большинство стран — МВФ

Закон США о выделении $ 1,9 триллиона на стимулирование национальной экономики в период пандемии поможет глобальному экономическому росту и восстановлению, от чего выигрывает большинство стран.

Об этом сказал во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

«Наши предварительные прогнозы показывают, что принятый накануне закон в США (о помощи в условиях пандемии. — Ред.) будет способствовать увеличению ВВП Соединенных Штатов на 5−6% в течение трех лет», — отметил представитель МВФ.

Что же касается глобальной экономики, то, по его словам, «большинство стран должны получить выгоду от усиленного спроса США» как на сырье и товары, так и на импорт услуг. «Следовательно, это поможет глобальному росту и восстановлению», — резюмировал Райс.

В то же время он обратил внимание на чрезвычайно низкий уровень долларового финансирования на мировых рынках. В этой связи представитель Фонда призвал центробанки стран «тщательно управлять» рисками внезапного усложнения финансовых условий и поддерживать четкую коммуникацию.

Напомним, президент США Джо Байден подписал новый пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии на $ 1,9 трлн.

Этот пакет помощи пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в 400 долларов и пособие на ребенка до $ 3,6 тысячи.

Кроме того, в плане спасения экономики Байдена предусмотрено, что семьи с двумя детьми и годовым доходом примерно 100 тысяч долларов смогут получить чек на сумму в районе $ 5,6 тысячи. Также американцы получат единовременную выплату в размере $ 1400.

В то же время представители Республиканской партии выступали за сокращение помощи с 1,9 трлн долларов до 600 млрд долларов, утверждая, что существенная часть денег пойдет на решение проблем, не связанных с восстановлением экономики.

По материалам УКРИНФОРМ
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