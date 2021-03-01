От «плана спасения» Байдена на $1,9 триллиона выиграет большинство стран — МВФ

Закон США о выделении $ 1,9 триллиона на стимулирование национальной экономики в период пандемии поможет глобальному экономическому росту и восстановлению, от чего выигрывает большинство стран.
Об этом сказал во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.
«Наши предварительные прогнозы показывают, что принятый накануне закон в США (о помощи в условиях пандемии. — Ред.) будет способствовать увеличению ВВП Соединенных Штатов на 5−6% в течение трех лет», — отметил представитель МВФ.
Что же касается глобальной экономики, то, по его словам, «большинство стран должны получить выгоду от усиленного спроса США» как на сырье и товары, так и на импорт услуг. «Следовательно, это поможет глобальному росту и восстановлению», — резюмировал Райс.
В то же время он обратил внимание на чрезвычайно низкий уровень долларового финансирования на мировых рынках. В этой связи представитель Фонда призвал центробанки стран «тщательно управлять» рисками внезапного усложнения финансовых условий и поддерживать четкую коммуникацию.
Напомним, президент США Джо Байден подписал новый пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии на $ 1,9 трлн.
Этот пакет помощи пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в 400 долларов и пособие на ребенка до $ 3,6 тысячи.
Кроме того, в плане спасения экономики Байдена предусмотрено, что семьи с двумя детьми и годовым доходом примерно 100 тысяч долларов смогут получить чек на сумму в районе $ 5,6 тысячи. Также американцы получат единовременную выплату в размере $ 1400.
В то же время представители Республиканской партии выступали за сокращение помощи с 1,9 трлн долларов до 600 млрд долларов, утверждая, что существенная часть денег пойдет на решение проблем, не связанных с восстановлением экономики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что делать, если установили бойлер, а платежки за горячую воду продолжают приходить - советы КиевводоканалаВчера, 16:06 - 1666 5
За три года в Украине хотят оцифровать все госуслугиВчера, 15:15 - 262 4
Где в Украине платят самые высокие зарплатыВчера, 14:06 - 1848 4
Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикамВчера, 20:01 - 7834 3
США с 2014 года предоставили Украине помощи на $4,5 миллиардаВчера, 21:30 - 133 3
Налог на жилье придется заплатить: что грозит неплательщикамВчера, 20:01 - 7834 3
Банкиры рассказали, кому выдают ипотекуВчера, 13:02 - 2045
Банки увеличили вдвое выдачу ипотечных кредитов: где берут больше всего (инфографика)Вчера, 17:02 - 2018 2
Межбанк: куда пойдет курс доллара и евро сегодняВчера, 11:20 - 1857
Где в Украине платят самые высокие зарплатыВчера, 14:06 - 1848 4
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1080 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1659
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 3070 1
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2626 11
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2342 6