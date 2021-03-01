Корпорации Alibaba грозит штраф свыше $1 миллиарда

Антимонопольные органы Китая рассматривают возможность наложения рекордного штрафа на группу Alibaba ввиду ее возможных неконкурентных действий.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на Wall Street Journal.
«Штраф может превысить $ 975 млн, которые Qualcomm выплатил в 2015 г. из-за антиконкурентных действий. Регуляторы также изучают, не должен ли китайский гигант электронной коммерции избавиться от некоторых активов, не связанных с его основным бизнесом в сфере розничной торговли», — говорится в материале.
Отмечается, что китайские власти тщательно изучают бизнес-империю основателя Alibaba Джека Ма после того, как в конце октября прошлого года он раскритиковал регуляторную систему Китая.
«В декабре государственная администрация Китая по вопросам регулирования рынка объявила о начале антимонопольного расследования в отношении Alibaba», — утверждает Reuters.
Напомним, в прошлом Alibaba подвергался критике конкурентов и пользователей за то, что платформа якобы не разрешает отображать товары своих продавцов на других торговых площадках.
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