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В ЕС рассматривают введение электронных виз для граждан третьих стран

В ЕС рассматривают введение электронных виз для граждан третьих стран

Европейская комиссия начинает общественные консультации для оценки вероятности введения электронных виз на въезд в ЕС для граждан третьих стран. Они заменят бумажные стикеры, которые проставляются в заграничных паспортах.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Бесконтактная процедура позволит сэкономить время и деньги путешественников. Также это упростит работу консульских ведомств, обеспечит высокий уровень безопасности на внешних границах Европейского союза.

В Еврокомиссии уже заявляли о намерении модернизировать и перевести в цифровой формат большинство общественных услуг в ЕС.

Европейская комиссия проведет консультации с 11 марта по 3 июня. Результаты будут известны к концу 2021 года.

Обновленный пакт ЕС по вопросам миграции и убежища определяет задачи полной цифровизации визовых процедур до 2025 года.

По материалам РБК-Украина
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