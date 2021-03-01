В ЕС рассматривают введение электронных виз для граждан третьих стран

Европейская комиссия начинает общественные консультации для оценки вероятности введения электронных виз на въезд в ЕС для граждан третьих стран. Они заменят бумажные стикеры, которые проставляются в заграничных паспортах.
Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
Бесконтактная процедура позволит сэкономить время и деньги путешественников. Также это упростит работу консульских ведомств, обеспечит высокий уровень безопасности на внешних границах Европейского союза.
В Еврокомиссии уже заявляли о намерении модернизировать и перевести в цифровой формат большинство общественных услуг в ЕС.
Европейская комиссия проведет консультации с 11 марта по 3 июня. Результаты будут известны к концу 2021 года.
Обновленный пакт ЕС по вопросам миграции и убежища определяет задачи полной цифровизации визовых процедур до 2025 года.
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