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Межбанк: «победа» осталась за продавцами

Межбанк: «победа» осталась за продавцами

Как и ожидалось, валютный рынок в четверг был достаточно активным. Сработали как внутренние, так и внешние факторы. В конечном итоге, доллар за день вырос с 27,695/27,71 до 27,73/27,75 гривен, а евро — с 33,07/33,08 до 33,11/33,13.

Хотя в самом начале сессии обе валюты сразу продемонстрировали существенный рост: доллар к 11 часам вырос до 27,75/27,765 гривен, а евро взлетел сразу до 33,20/33,22 гривен. Все остальные колебания котировок можно рассматривать уже как коррекцию в течении дня. Причиной начального взлета курса обеих валют можно назвать превышение спроса над предложением и нежелание продавцов уступать. Их нервы сегодня оказались крепче, чем у покупателей и умелая игра продавцов на психологии отдельных крупных покупателей — спровоцировала последних на готовность переплачивать за валюту. Так что в целом — сегодня «победа» за продавцами.

Из внешних факторов сработали решения ЕЦБ и пресс-конференция его главы Кристин Лагард. Основное из ее выступления, что будет существенно влиять на пару евро/доллар на международных рынках и опосредованно на курс евровалюты к гривне:

1) ЕЦБ повысил прогноз роста общего ВВП стран ЕС на 2021 год до 4% с 3,9%, снизил оценку роста на 2022 год до 4,1% и сохранил на 2023 год на уровне 2,1%;

2) повышен прогноз по инфляции региона единой европейской валюты на текущий год до 1,5% с 1%, до 1,2% в 2022 году и до 1,4% в 2023 году;

3) ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне, а поступающие экономические данные и опросы указывают на сохраняющуюся в первом квартале слабость экономики, обусловленную пандемией и связанными с ней ограничительными мерами;

4) ЕЦБ также сообщил, что в следующем квартале он увеличит темпы покупок ценных бумаг в рамках программы количественного смягчения.

Простым языком, в ЕС сохраняются существенные проблемы в экономике и пока правильного и действенного рецепта для исправления ситуации не найдено. А это значит, что на этом фоне доллар и американская экономика выглядят привлекательнее для инвесторов и переток капитала на рынки США продолжится. Такие процессы будут отражаться и на поведении доллара и евро и на украинском межбанке, так как и ЕС и США — одни из основных торговых партнеров Украины. Накачка экономик стран ЕС ликвидностью не только продолжится, но и увеличится. А это значит, что украинским компаниям, работающим с партнерами из Европы надо будет учитывать этот фактор в своей бизнес-стратегии.

Ход торгов:

Стартовав с 27,695/27,71 доллар вырос до 27,75/27,765 гривен к 11 часам и в этих пределах с небольшими отклонениями продержался до обеда.

После 14 часов на рынке уже наблюдалось снижение активности. Все основные покупатели и продавцы уже закрыли свои операции. И немногочисленные спекулянты на единичных сделках в начале незначительно его приподняли до 27,76/27,775 гривен к 15 часам, а потом так же и опустили уровень котировок до 27,73/27,75 к концу дня. НБУ на рынок не выходил.

Главные события 11 марта на валютном рынке:

  • Рост курса доллара с 27,695/27,71 до 27,73/27,75 гривен, а евро — с 33,07/33,08 до 33,11/33,13 к концу дня.
  • Нацбанк не выходил на рынок с интервенциями.
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,7431 гривен, а официальный на 12 марта 2021 года установлен на отметке 27,7486 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,73 / 27,75
евро — 33,10 / 33,12

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1961 / 1,1962

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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